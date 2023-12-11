Гашкин считает Промеса лучшим легионером российских чемпионатов

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Гашкин поделился мнением о форварде красно-белых Квинси Промесе.

«Кто лучший легионер российских чемпионатов для меня? На сегодняшний день, наверное, Промес. Думаю, на хорошем уровне он поиграет еще пару лет. Может и больше. Для него Россия — мать родная, а в Нидерландах у него уголовные дела, поэтому с подводной лодки он никуда не денется. Хороший футболист не должен терять интереса к игре», — цитирует Гашкина Legalbet.

31-летний Промес в этом сезоне провел 21 игру за «Спартак» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал столько же голевых передач.