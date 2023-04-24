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Гасилин: «У футболистов очень тяжелая жизнь. Кто считает по-другому — диванные критики»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард «Зенита» и «Амкара» Алексей Гасилин прокомментировал мнение о том, что у футболистов высокие зарплаты.

«В среднем из одного поколения ребят футболом занимаются около миллиона. Официальная статистика показывает, что из этого миллиона на футболе будут суперхорошо зарабатывать 20 человек. Еще двести — просто обеспечивать себя игрой. Шанс попасть в двадцатку меньше одного процента. Кто мешал людям, осуждающим футболистов за высокие зарплаты, положить все свое детство на занятие футболом? Никто.

У футболистов очень тяжелая жизнь. Кто считает по-другому — диванные критики, пускающие слюну зависти. Быть профессиональным футболистом — тяжелейший труд. Ты тратишь все свое детство, не зная, получится ли у тебя выбиться или нет. Футболисты рискуют, жертвуют, поэтому зарплаты каждого оправданы», — приводит слова Гасилина Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-23-gasilin-u-futbolistov-ochen-tyazhelaya-zhizn-zarplaty-kazhdogo-opravdany-kto-ne-soglasen-puskayut-slyunu-zavisti
Алексей Гасилин
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