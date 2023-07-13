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Сегодня, 19:05

Гасилин высказался о силе Медиалиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футболист «Амкала» Алексей Гасилин высказался о силе Медиалиги и отметил, что футболистам оттуда стоит пробовать свои силы в профессиональных лигах.

«Премьер-Лига по популярности точно выше, но Медиалига уже чуть популярнее Первой лиги. Профессиональные лиги уходят в небытие? Нет, кончено. Это профессиональный футбол. Многие из медиафутбола должны стремиться попасть в профессиональные лиги, а не гнуть пальцы и говорить: «Подавайте нам сразу Премьер-Лигу!» Если вы хотите играть в профессиональный футбол, начните со Второй или Первой лиги. Профессиональный и медиа футбол не надо грести под одну гребенку», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

«Амкал» занял третье место в Медиалиге и получил право выступить в Кубке России в сезоне-2023/24. Также в турнире примут участие финалисты Медиалиги — 2DROTS и «Родина Медиа».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-gasilin-mnogie-iz-mediafutbola-dolzhny-stremit-sya-popast-v-professional-ny-e-ligi-a-ne-gnut-pal-tsy/
Алексей Гасилин
Футбол
РПЛ
ФК Амкал
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