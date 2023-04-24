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Гасилин — о конфликте Денисова с «Зенитом»: «Игорь поступил правильно. У него самые большие яйца в нашем футболе»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин считает, что экс-капитан петербургской команды Игорь Денисов поступил правильно, высказав в свое время недовольство по поводу высокой зарплаты бразильского игрока Халка.

«Игорь в той ситуации показал яйца и чисто в человеческом плане поступил правильно. Денисов — человек с самыми большими яйцами в нашем футболе в плане характера. У него обостренное чувство справедливости и ему все равно, кто против него — он пойдет до конца. Халк был в порядке, но ведь и Денисов тоже! Его тогда вообще сватали в АПЛ. Он был топом. Без Денисова «Зенит» вряд ли бы выиграл Кубок УЕФА. Плюс он воспитанник, его любили болельщики. Игорь заслуживал зарплату как у Халка», — приводит Sport24 слова Гасилина.

Денисов играл за «Зенит» с 2002 по 2013 год. Халк выступал в составе петербургского клуба с 2012 по 2016 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-24-gasilin-pro-konflikt-denisova-s-zenitom-igor-postupil-pravilno-u-nego-samyye-bolshiye-yaytsa-v-nashem-futbole
Алексей Гасилин
Игорь Денисов
Футбол
ФК Зенит
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