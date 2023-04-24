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Гасилин — о Митрюшкине: «Он должен был играть минимум в «Баварии»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин выразил сожаление, что экс-вратарь юношеской сборной России Антон Митрюшкин после победы на чемпионате Европы U17 в 2013 году и второго места на Евро-U19 в 2015-м так и не смог проявить себя на высоком уровне.

«Он должен был играть минимум в «Баварии». Я даже не сомневался. Он был топом, у него не было слабых мест. А сейчас, к сожалению, он даже за «Химки» не играет. Очень жалко», — приводит Sport24 слова Гасилина.

Митрюшкин играл за «Спартак», швейцарский «Сьон», «Фортуну» из Дюссельдорфа и дрезденское «Динамо». Летом 2022 года 27-летний голкипер подписал двухлетний контракт с «Химками», за которые в текущем сезоне провел 6 матчей и пропустил 15 мячей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-24-gasilin-iz-moyego-pokoleniya-bolshe-vsego-obidno-za-mitryushkina-on-dolzhen-byl-igrat-minimum-v-bavarii
Алексей Гасилин
Антон Митрюшкин
Футбол
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