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Сегодня, 14:45

Гаврилов — об игровом сходстве с Батраковым: «Мне кажется, между нами мало общего»

Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР, двукратный чемпион страны Юрий Гаврилов в интервью «СЭ» оценил игру 19-летнего хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

— Как вам мнение Александра Зуева, первого тренера Батракова: «Леша такой же, как Гаврилов: видит поле, читает игру»?

— Хм. Мне кажется, между нами мало общего. По крайней мере не бросается в глаза, что на поле он делает такие же вещи, как я.

Допустим, тот же Ярцев много забивал с моих передач. А кого Батраков чаще всего выводит на ударную позицию? Да, он здорово исполняет стандарты, но вообще я бы не переоценивал его игру.

Конечно, статистика поражает: «7+5» по системе «гол плюс пас» в девяти турах! Но нужно смотреть на длинной дистанции. В каких-то матчах Батраков действительно выделялся, а в каких-то был незаметен. Сегодня для пацана самое главное — продолжать пахать, не обращая внимания на хвалебные оды. Если почувствует себя звездой и сбавит обороты, вся эта сказка быстро закончится.

Александр Соболев. Юрий Гаврилов: «Уход Соболева — не потеря для «Спартака»

Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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