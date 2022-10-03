Гаврилов — об игре Промеса в текущем сезоне: «Забивает голы? Ну, молодец. Неизвестно, как дальше он себя проявит»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов оценил игру нападающего московского клуба Квинси Промеса.

«Можно ли считать Промеса лучшим игроком в РПЛ? Честно, не могу сказать. Особо не слежу за его результатами, забивает или нет. Прошлый год он был в «Спартаке» и что, десятое место у команды. Неизвестно, как дальше он себя проявит. Забивает голы? Ну, молодец» — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

Также он поделился мнением о перспективах «Спартака» в этом сезоне.

«На что может претендовать нынешний «Спартак»? Никто не знает, команда очень нестабильна. Сейчас они проиграют три игры подряд и окажутся на десятом месте. Давайте не будем забегать вперед. Это касается и чемпионской гонки. Еще первый круг не завершен, а вы уже «Зенит» чемпионом делаете. Сейчас в России мало стабильных команд. Может случиться все, что угодно», — добавил бывший футболист красно-белых.

В сезоне-2022/23 30-летний нападающий провел 11 матчей, в которых забил 9 голов. На данный момент нидерландский футболист возглавляет таблицу бомбардиров РПЛ.

«Спартак», набрав 22 очка, занимает четвертое место в РПЛ. 9 октября красно-белые сыграют с «Крыльями Советов».