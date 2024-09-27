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Сегодня, 14:00

Гаврилов: «Станкович именно тот тренер, который и нужен «Спартаку»

Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР, двукратный чемпион страны Юрий Гаврилов в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

— Изначально к появлению Станковича вы отнеслись настороженно. Сейчас появилось ощущение, что серб именно тот тренер, который и нужен «Спартаку»?

— Да. Он ведь сам был классным полузащитником. Играл в наш футбол, спартаковский. Комбинационный, атакующий, без силовой направленности. Теперь старается привить его своей команде. У Станковича все завязано на контроле мяча и быстрой перепасовке. Это не может не радовать.

Ну а дальше зависит от результата. Пока он удовлетворительный, скажем так. Посмотрим, что будет в конце сезона.

Александр Соболев. Юрий Гаврилов: «Уход Соболева — не потеря для «Спартака»

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)

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