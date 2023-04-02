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Гаврилов: «Спартак» играет нестабильно, но все футболисты борются на поле»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о матче 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (0:0).

«Спартак» неплохо играл, команда имела преимущество. Просто не реализовали свои моменты, бывают такие матчи. Да, «Спартак» играет нестабильно, но все футболисты борются на поле, что-то до конца не получается, не могут сделать последний пас, который завершится ударом. Вчера было несколько возможностей забить, но вратарь «Ахмата» выручил», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

«Спартак» расположился на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. В 22-м туре РПЛ красно-белые встретятся с «Динамо». Матч пройдет 8 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-spartak-igraet-nestabil-no-no-futbolisty-boryutsya-na-pole/
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