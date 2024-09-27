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Сегодня, 13:45

Гаврилов — о втором голе Тюкавина в ворота «Спартака»: «Ну такие нельзя давать забивать!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР, двукратный чемпион страны Юрий Гаврилов в интервью «СЭ» высказал мнение об игре красно-белых.

— Вам нравится, как смотрится «Спартак» при Станковиче?

— Да. Но нужно стабилизировать игру. А то пока все зависит от соперника. С теми, кто послабее, ребята справляются. Если же сталкиваются с серьезным сопротивлением, сразу возникают проблемы. Плюс промахи в обороне. Бывает там неважненько иногда...

— Вы о голе Тюкавина в матче с «Динамо»?

— В том числе. Какую ошибку на последних секундах допустил Денисов! Ну такие нельзя давать забивать! В итоге на ровном месте потеряли очки. Обидно.

Александр Соболев. Юрий Гаврилов: «Уход Соболева — не потеря для «Спартака»

Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Спартак (Москва)

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