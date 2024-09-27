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Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР, двукратный чемпион страны Юрий Гаврилов в интервью «СЭ» высказал мнение об игре красно-белых.
— Вам нравится, как смотрится «Спартак» при Станковиче?
— Да. Но нужно стабилизировать игру. А то пока все зависит от соперника. С теми, кто послабее, ребята справляются. Если же сталкиваются с серьезным сопротивлением, сразу возникают проблемы. Плюс промахи в обороне. Бывает там неважненько иногда...
— Вы о голе Тюкавина в матче с «Динамо»?
— В том числе. Какую ошибку на последних секундах допустил Денисов! Ну такие нельзя давать забивать! В итоге на ровном месте потеряли очки. Обидно.