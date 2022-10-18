Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:47

Гаврилов: «Российскому игроку практически невозможно выиграть «Золотой мяч»

Мария Гусева

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на новость о том, что нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

«Ну а что? Парень забивает постоянно. Все выполняет, что нужно от нападающего. Молодец. В последнее время постоянно Месси и Роналду выигрывали «Золотой мяч». Хотя один раз Левандовски можно было дать, он заслужил. Бензема в этом году вытянул, конечно, «Реал», сыграл решающую роль во всех его победах», — цитирует «РБ Спорт» Гаврилова.

Бывший футболист ответил на вопрос, когда игрок из России сможет получить «Золотой мяч».

«Ох, не знаю. У нас это практически невозможно. И уровень слабый, и футболистов нет. Нет такого, кто бы мне нравился. У нас вообще мало россиян в клубах РПЛ. Много привозных людей, но это очень средний уровень. Даже обсуждать нечего», — резюмировал он.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-kogda-nash-igrok-vy-igraet-zolotoj-myach-e-to-nevozmozhno/
Карим Бензема
Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Кремле прокомментировали завершение частичной мобилизации в ряде регионов
Экс-нардеп Пашинский в разговоре с пранкерами раскритиковал БПЛА Bayraktar
Правительство временно сняло требование по числу сотрудников в компаниях
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: «Золотой мяч» в 2022: конец эпохи Месси и Роналду?
Чанов: «Мне нравится реакция Куртуа и умение «складываться»
Моуринью: «Бензема делает так много, что «Золотой мяч» становится естественным следствием»
Рианчо считает, что Бензема заслуженно получил «Золотой мяч»
Бензема — о «Золотом мяче»: «Моя детская мечта воплотилась в жизнь»
Подруга Бензема, голая спина Родман, улыбка Зубастика и вечерние платья гостей
Бензема, Мане и де Брейне — первая тройка «Золотого мяча» в 2022 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Полузащитник «Ахмата» Садулаев: «Европа? Мечтаю играть и побеждать с «Ахматом»

Мостовой — о словах Федотова Абаскалю: «Нормальное поведение. Я бы сказал так же»