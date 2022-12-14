Гаврилов отреагировал на решение Бакаева остаться в «Зените»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал решении вингера «Зенита» Зелимхана Бакаева остаться в петербургском клубе.

«Его для чего брали вообще? Вот им нужно задать вопрос. В основу его брали или как? Дыры, наверное, затыкать им нужно было какие-то. Непонятно, основным или запасным его брали. На что он вообще соглашался? Может, просто на деньги какие-то согласился и все. Ему там дали на три рубля побольше, а он пошел. Может, он даже и не задумывался, будет он в основе играть или нет. Может, его устраивает и эта ситуация в клубе, раз остается», — цитирует Гаврилова «Спорт День за Днем».

Ранее в СМИ писали, что футболист не планирует в зимнее трансферное окно покидать петербургский клуб.