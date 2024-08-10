Гаврилов: «Уверен, что «Спартак» обыграет «Ахмат»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России между москвичами и «Ахматом».

«Уверен, что «Спартак» обыграет «Ахмат» и продолжит победную серию. Надо просто верить в себя. Но нет ничего невозможного. Не исключаю, что «Ахмат» будет очень собранным после поражения со счётом 0:5. Неприятное поражение, но грозненцы же не каждую игру так проигрывают. Они захотят показать, что это было случайно», — сказал Гаврилов Metaratings.ru .

Встреча между командами пройдт в воскресенье, 11 августа, в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.