Гаврилов призвал Соболева уйти из «Спартака» в «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал «СЭ» слухи вокруг перехода нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

— Что думаете о Соболеве?

— Пусть едет в «Зенит, — сказал Гаврилов журналистам.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой. Соболев не попал в заявку красно-белых на матч против «Химок» (3:1) во 2-м туре РПЛ.

Александр Абустин