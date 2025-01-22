Гаврилов: «Сколько уже таких, как Селихов, было в «Спартаке!»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов оценил возможный уход голкипера красно-белых Александра Селихова.

22 января «СЭ» сообщил, что «Спартак» расторгнет контракт с 30-летним вратарем по согласию сторон.

«Ради бога, пусть идет. Если была бы проблема с вратарями, то Селихова бы не отпускали. Значит, есть полноценная замена и все нормально, никого искать не надо. Запомнился ли мне он за годы в клубе? Сколько уже таких, как Селихов, было в «Спартаке»! Ну и чего тогда говорить», — цитирует Гаврилова Legalbet.

В нынешнем сезоне 30-летний Селихов провел за «Спартак» 8 матчей, пропустил 7 голов и трижды отыграл на ноль.