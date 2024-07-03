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Сегодня, 12:17

Гаврилов раскритиковал слова агента Угальде: «Игрок пришел получать деньги. А играть кто будет?»

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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление агента Курта Морсинка, представляющего интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

Ранее агент игрока заявил, что костариканец перешел в российский клуб ради денег.

«Он не соображает, что он говорит. Говорит, что Угальде пришел только деньги получать... А играть кто будет?» — сказал Гаврилов «СЭ».

Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом.

Константин Передерий

Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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