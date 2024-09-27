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Сегодня, 15:00

Гаврилов рассказал о своем здоровье после инсульта

Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР, двукратный чемпион страны Юрий Гаврилов в интервью «СЭ» рассказал о последствиях инсульта, который перенес летом прошлого года.

— Вы-то как, Юрий Васильевич? Летом 2023-го перенесли инсульт, полгода назад опухоль в легком удалили...

— Держусь! Конечно, для организма такие удары бесследно не проходят. С речью проблемы, правая рука до конца не восстановилась. Но ничего, стараюсь больше двигаться, не забываю о физических упражнениях. Даже машину сам вожу. В этом сезоне несколько раз был на футболе. «Спартак» пригласил на матч с «Динамо», а «Локомотив» — на игру с «Краснодаром».

Александр Соболев. Юрий Гаврилов: «Уход Соболева — не потеря для «Спартака»

Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Спартак (Москва)

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