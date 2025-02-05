Гаврилов рассказал о своей пенсии: «На такие деньги невозможно прожить»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов ответил на вопросы о своей пенсии.

«Тяжело ли прожить на эти деньги? Ну, тяжело. Если бы никто не помогал, то вообще было бы тяжело. У меня пенсия небольшая, не маленькая и не большая. Я получаю пенсию по инвалидности, а не по старости. По ней я имею 50% льгот, поэтому мне чуть полегче. А если бы у меня льгот не было, было бы совсем тяжело. Или если обычную пенсию по старости получали бы? Конечно, было бы плохо, а так всё-таки 50% льготы, я 50% плачу за квартиру, 50% - за лекарство, бесплатный проезд у меня. А если бы я за всё платил, то как жить-то?

У нас по закону не может быть две пенсии. Она идет либо по старости, либо по инвалидности. Кто тебе будет платить две пенсии? Тут ничего хитрого нет. Просто люди, когда больны, просто они еще нетрудоспособны. Размер пенсии? В районе 25-30 тысяч рублей. Не прожить на такую пенсию без льгот? Да, конечно, конечно», — цитирует Гаврилова «ВсеПроСпорт».