Гаврилов считает, что для Бальде игра в РПЛ должна быть отдыхом

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал желание форварда красно-белых Кейта Бальде оставаться в России как можно дольше.

«Это только его первый сезон в «Спартаке». Может, еще не нашел взаимопонимание с партнерами. Вероятно, он просто еще не успел сыграться с ребятами. А то, что ему нравится в России, меня не удивляет: Москва — солидный город, живи себе спокойно да играй. Единственный недостаток как для футболиста — отсутствие еврокубков. Для Бальде игра в РПЛ должна быть отдыхом. Он прошел школу «Барселоны», поиграл за «Интер» и «Монако» — с таким опытом для него не должно быть проблем хорошо проявить себя в нашем чемпионате», — приводит слова Гаврилова «РБ Спори».

В нынешнем сезоне форвард провел 12 матчей за красно-белых во всех турнирах и отметился 4 забитыми мячами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бальде в 2 миллиона евро.