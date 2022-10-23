Гаврилов считает, что «Химки» не должны доставить хлопот «Спартаку»

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между красно-белыми и «Химками».

«Отсутствие Абаскаля никак не повлияет на результат. У тренера есть же помощники, через которых можно сделать замены. Отсутствие многих футболистов? Когда нет полноценной замены, то это может повлиять на результат матча. Думаю, «Химки» не должны доставить хлопот «Спартаку». Никакой игры у них нет. Хотя не могу с большой уверенностью сказать, что «Спартак» выиграет, потому что где-то тоже нестабильно играют», — сказал Гаврилов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет сегодня, 23 октября, на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 (мск).