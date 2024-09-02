Гаврилов: «Для меня Соболев — это середняк. Игрок для тульского «Арсенала»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что московский клуб с уходом нападающего Александра Соболева ничего не потеряет.

— Соболев — форвард высокий, фактурный, может побороться за верховой мяч. Но это и все его умения. Внизу он ничего почти не умеет. Обыграть не может, сделать голевую передачу не может... Для меня это середняк — игрок для тульского «Арсенала», «Урала», «Шинника», «Балтики». «Спартаку» нужны все-таки неординарные игроки — такие, чтобы сами могли решить момент, или, еще лучше, отдавали передачи партнеру. А если ты просто стоишь и ждешь, когда тебе в голову попадут мячом и он отскочит в ворота, так можешь простоять лет пять или десять. Нет никакой гарантии, что Соболев будет играть за «Зенит». За место в составе придется серьезно бороться. Вряд ли он сильно повлияет на игру «Зенита» — там есть кому создавать и забивать, — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о переходе Соболева 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.