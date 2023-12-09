Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:36

Гаврилов: «Уверен, Промес может обойти меня в списке бомбардиров «Спартака» уже в следующем матче»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о бомбардирских достижениях вингера московской команды Квинси Промеса.

«Я не слежу за результативностью Промеса, но, уверен, он может обойти меня в списке бомбардиров уже в следующем матче. Мне без разницы, произойдет это в игре с «Зенитом» или кем-то еще», — цитирует Гаврилова Metaratings.ru.

В матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) 31-летний Промес отметился голом, который стал для него 114-м за московскую команду. В списке лучших бомбардиров красно-белых нидерландский футболист отстает от Гаврилова на один мяч.

Источник: https://metaratings.ru/news/gavrilov-promes-mozhet-oboiti-menya-v-spiske-bombardirov-spartaka-uzhe-v-sleduyushem-matche-313684/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Ларин: «Думаю, что никто из «Крыльев Советов» зимой не уйдет»
Трошечкин: «Пари НН» был близок к забитому мячу в концовке матча с «Зенитом»
Масалитин предположил, почему у Абаскаля возникли проблемы в отношениях с игроками «Спартака»
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, как планирует встретить Новый год
Семак: «Вендел никак не может гарантировать своевременный приезд после отпуска»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Ларин: «Думаю, что никто из «Крыльев Советов» зимой не уйдет»