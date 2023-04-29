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Гаврилов считает, что «Спартак» может вернуть Карпина в случае поражения от «Ростова»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями о матче 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом»

«Команды находятся рядом в турнирной таблице, «Спартак» будет играть только на победу. Он еще и дома играет. Высока вероятность победы. Да и им нужно только побеждать, чтобы создать интригу в борьбе за чемпионство. До определенного момента игра будет тяжелой. До первого забитого мяча. Это связано с тем, что обе команды будут пытаться не пропустить. Будут играть, опираясь на слабые стороны друг друга. Может ли поражение «Спартака» оказаться финальной точкой для Абаскаля? Может быть. Может ли «Спартак» захотеть вернуть Карпина в случае поражения? Да даже Романцева стоял вопрос вернуть в свое время. Так что, почему бы и нет? Такое может произойти», — приводит слова Гаврилова «Спорт День за Днем».

После 24-х туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Ближайший матч красно-белые проведут на своем поле против «Ростова» 29 апреля. В случае победы подопечные Абаскаля выйдут на второе место в РПЛ.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gavrilov-spartak-mozhet-vernut-karpina-v-sluchae-porazheniya-ot-rostova
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