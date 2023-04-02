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Гаврилов считает, что «Торпедо» еще может побороться за спасение в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о перспективах «Торпедо» в текущем сезоне чемпионата России.

«Почему вы думаете, что «Торпедо» проиграет? Они же стоят навылет, а вы говорите, что «Ростов» легко возьмет три очка? Почему они не должны бороться за победу? Какое бы ни было плачевное положение в турнирной таблице, я думаю, что у ребят же есть какое-никакое самолюбие все-таки. Они будут бороться за выживание до конца, я думаю», — цитирует Гаврилова «Газета.Ru».

2 апреля «Торпедо» сыграет с «Ростовом» в рамках 21-го тура РПЛ. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 10 очков. «Ростов» с 41 очком расположился на 2-й позиции.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/02/20116705.shtml
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