Гаврилов считает, что у «Спартака» есть возможность составить конкуренцию «Зениту» и стать чемпионами

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о победе красно-белых над «Факелом» в матче 19-го тура чемпионата России (3:2).

«Мы были на тренировке команды в четверг, саму тренировку практически не видели, можно сказать, что поприсутствовали рядом. Пофотографировались с ребятами, немного поговорили о том, что у них есть возможность составить конкуренцию «Зениту» и стать чемпионами. Сказали, что футбол — это коллективная игра, нужно играть друг за друга, быть дружными. Они это учли, и сегодня сделали выводы, сумев вырвать победу. Мы говорили о том, чтобы было меньше срывов, как в прошлой игре с «Уралом», когда не все удается. Сегодня они вели 2:0 и должны были доигрывать без нервов. Но все равно молодцы, что выиграли. Играли с преимуществом, но реализация подводит», — цитирует Гаврилова «Газета.Ru»

«Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» сохраняет лидерство, имея в активе 45 очков.