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Гаврилов: «Уход Соболева — не потеря для «Спартака»

Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР, двукратный чемпион страны Юрий Гаврилов в интервью «СЭ» прокомментировал переход в «Зенит» нападающего красно-белых Александра Соболева.

— Ваша первая мысль, когда узнали, что «Спартак» продал в «Зенит» Соболева?

— Подумал: «Ушел, ну и ладно. Раз так рвался из клуба, пусть идет куда хочет». Для «Спартака» это не потеря.

Соболев — слишком зависимый форвард. Его постоянно надо снабжать передачами из глубины. Если этого не происходит, парень просто выпадает из игры. Он же не из тех нападающих, которые способны сделать гол из ничего. Или в одиночку протащить мяч через полполя и забить. У Соболева ни дриблинга, ни удара. Зато хорош в единоборствах и на «втором этаже». Высокий, фактурный. А внизу мало что умеет.

Александр Соболев. Юрий Гаврилов: «Уход Соболева — не потеря для «Спартака»

Александр Соболев
Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Спартак (Москва)

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