Гаврилов: «В «Зените» сейчас играют неквалифицированные игроки, которые допускают много ошибок»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о выступлении «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«К сожалению, у нас нет как такого футбола, я поэтому чаще всего наш чемпионат не смотрю. Вне зависимости от того, кто играет. Хоть «Спартак», хоть ЦСКА, хоть «Зенит». Кстати, «Зенит» тоже невыразительно проводит свои игры. Если разбираться по большому счету, в «Зените» сейчас играют неквалифицированные игроки, которые допускают очень много ошибок. Сами привозят себе мячи и теряют из-за этого очки. Если начнете разбирать, как им забивали голы, то сами все поймете», — цитирует Гаврилова «Евро-Футбол.Ру».

В этом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд завоевала золотые медали РПЛ.

В 29-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют с «Сочи». Матч пройдет 27 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.