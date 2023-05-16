Гаврилов: «Не думаю, что Абаскаль уйдет из «Спартака» в конце сезона»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мыслями о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского клуба в конце сезона.

«Не думаю, что Абаскаль уйдет из «Спартака» в конце сезона, но всякое может быть. Чего-то особенного в игре «Спартака» Абаскаля нет», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков за 27 туров.