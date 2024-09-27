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Сегодня, 14:30

Гаврилов: «По уровню и пониманию игры Черенков на голову выше Барко!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР, двукратный чемпион страны Юрий Гаврилов в интервью «СЭ» оценил игру аргентинского хавбека красно-белых Эсекиэля Барко.

— В нынешнем составе «Спартака» у вас любимец есть?

— Такой, как Черенков? Нет. Федор мне вообще был как брат. Из следующего поколения нравились Цымбаларь, Титов, Аленичев, Тихонов... Настоящие спартаковцы — по игре и по духу. А потом на первый план вышли уже привозные ребята.

Вот купили летом Барко. Все от него в восторге, однако в матче с «Динамо» аргентинец меня совершенно не впечатлил. Или возьмем Угальде. Шустрит, старается, забивает. Но действует сам по себе. Не видно наигранной связки. Хотя бы такой, как Гаврилов — Ярцев. Сколько лет прошло, а спартаковские болельщики до сих пор ее вспоминают. Если Барко с Угальде задержатся в команде на пару лет — может, у них и получится мощный тандем. Пока же вспыхивают эпизодами.

— Евгений Ловчев считает, что аргентинский хавбек по умению вести игру напоминает вас и Черенкова. Что-то в этих словах есть?

— О себе говорить не буду, а Федор... Да ну, какой Барко. По уровню и пониманию игры Черенков на голову выше! Сто процентов!

Александр Соболев. Юрий Гаврилов: «Уход Соболева — не потеря для «Спартака»

Федор Черенков
Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко

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