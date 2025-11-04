Видео
4 ноября, 17:08

Гаврилов уверен, что смена тренера не повлияет на «Спартак»: «Станкович за футболистов не играет»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Такая текучка у нас происходит. За последнее время поменялось очень много тренеров, а результата нет. Я не думаю, что с уходом Станковича что-то поменяется. Тренер за футболистов не играет — он ведет другую работу. И до Станковича были более весомые кандидатуры, но и им не удавалось ничего сделать. Не знаю, кого хотят пригласить, но будем надеяться, что все изменится в лучшую сторону», — сказал Гаврилов «СЭ».

47-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. В этом сезоне красно-белые с 22 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

(Арина Атясова)

30

  • Борис Игоревич

    Ну, каждый судит по себе. Действительно, если поменять нулячего свинянковича на никакого тренера гаврилку, то результат будет тот же.

    06.11.2025

  • AlAr

    А вот в ЦСКА и в Ахмате с Гавриловым не согласятся. Впрочем быть хорошим футболистом не значит быть умным человеком!

    05.11.2025

  • ANTI BOMG

    не зря же ты - 7-й аквариум! мозг как у гуппи, рыбка такая малюсенькая с отсутствием мозга, но зато у них (у тебя) есть специализированный орган — гоноподий — анальный плавник. :rofl::joy::sweat_smile:

    05.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Гаврила был на поле ба?рин - В три буквы Бескова гонял, А этот серб или татарин Вая?л, вая?л, вая?л, вая?л, Не понимая, что подска?зки Вредят поболее пинка? - Дрынов им в жопы, а не ла?ски - Вот в чём проблема "Спартака?"!!!

    05.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Гаврила был на поле ба?рин - В три буквы Бескова гонял, А этот серб или татарин Вая?л, вая?л, вая?л, вая?л, Не понимая, что подска?зки Вредят поболее пинка? - Дрына? им в зад заместо ла?ски - Вот в чём проблема "Спартака?"!!!

    05.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну и что, вообще ничего не делать? Так можно про любого тренера сказать и всё ему прощать, даже после 10 поражений в 10 матчах. А вообще, СЭ, не надо тревожить дедов после инсультов и параличей.

    05.11.2025

  • Artorixus

    Моё мнение таково, что загорелые звёзды Спартака просто не умеют играть в командный футбол, а вот в песчаный футбол, да, могут или в тот же дыр-дыр. Там они короли, ибо индивидуально очень сильны. Тот же Деян кажется растерялся, увидев всё это, а потому, учитывая, что он довольно молодой тренер, имеющий малый опыт работы с таким материалом, просто не смог как то всех этих индивидуалистов, иначе, кудесников мяча, каким то образом сколотить в более-менее такую команду, где бы процветал симбиоз командной игры вкупе с индивидуальными действиями. Жаль, что...

    05.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Всегда было странно слышать слова типа - ну не тренер же играет, а игроки. Так и Карпин говорил в Спартаке. Реально самая дебильная отмазка тугодумов, или для тугодумов. А зачем тогда ты - тренер, если игроки и сами могут играть без тебя. Ну да, играют игроки, но задача тренера ДОНЕСТИ до игроков то, как надо, научить. А если он не может донести, или доносит, но совсем не то что надо, значит тем более на хер ты такой нужен, иди в фнл, или вообще профессию смени, но если результата и игры нет, виноват по любому тренер. Но такие отмазки меня всегда просто поражали своей тупизной - А я здесь при чем, игроки же играют. Это все-равно что полководец какой-нибудь сказал бы после поражения - Ну а я здесь при чем, не я же в атаку бежал. И таких тренеров, да и сегодняшних полководцев у нас навалом.

    05.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Мне прям вспомнилось, как меня в детстве тренировали "тренеры" в детской школе. Примерно так же, как и на физкультуре в школе, вот вам мячик, поделились и вперед. А потом удивлялись, почему на соревнованиях всем подряд просерали. Разумеется, потому что на поле никто не знал, что надо делать толком. Так, играли кто на что горазд, бей-беги. И таких тренеров в детских школах навалом, а потом плачут, что у них зарплаты маленькие. Да они и этих зарплат не достойны, ибо мячик дадут, и идут бухать, вот и все тренировки.

    05.11.2025

  • J. P.

    ПРоблема в том, что Гаврилов - такой же тренер, что и Станкович. В бытность свою детским тренером в Мытищах Гаврилов тренировок как таковых не проводил. Детям просто давали мяч и они полтора часа играли в футбол без теории и каких-либо упражнений. Как итог, его команда, укомплектованная самыми талантливыми детьми города, занимала только вторые-третьи места, потому что дети, индивидуально сильные, не могли сладить с дисциплинированными командами. Не знаю, тренирует ли он и сейчас, но примерно пятнадцать лет назад его приход испортил будущую карьеру многим талантливым пацанам. Знаю, о чем говорю. Столкнулся с этим лично.

    05.11.2025

  • Слоноул

    Вам для завершения картины ещё за покойную Тоньку-пулемётчицу нужно впмсаться.

    04.11.2025

  • m_16

    А футболистов по договоренности с кем покупали? Кто давал согласие на покупку этих (иногда очень странных) кудесников ногомяча? Ну ладно, в Зенит вон тоже с какого-то перепоя купили за большие деньги Соболева, Луиса Энрике и Жерсона. Но Соболев иногда всё-таки играет и забивает, на Жерсона арабы засматриваются, а Луис Энрике играет за сборную Бразилии, то есть, опять же, арабам можно продать.

    04.11.2025

  • m_16

    Я Спартак не люблю, но покойных не надо трогать, они тебе уже не смогут ответить.

    04.11.2025

  • Dron56

    Вам нужен Карпин ! Он по странному стечению обстоятельств перепутал команды ! Вошел не в ту дверь . думаю скоро он это поймет, можете его пригласить он Ваш Спартаковский . Всем хорошего футбола.

    04.11.2025

  • andy1962

    Гава, ты что хотел сказать-то?)

    04.11.2025

  • Правильно,состав ОЧЕНЬ слабенький, дай Бог входит в десятку во всей лиге, хотя скорее 11 или 12

    04.11.2025

  • Slim Tallers

    Старым спартаковским,и не только,пердунам не хочется признаваться в своих ошибках. Они же дружно топили за Станковича,ведь свой,братушка,с громкой,в бытность футболистом,фамилией. А тут он жиденько обосрался.

    04.11.2025

  • Slim Tallers

    А-а,так тренер хороший,просто народец в лице футболистов ему достался не очень.

    04.11.2025

  • spartsmen

    ты - тупой дебил. из серии тех, кто банки у телевизора заряжал :))

    04.11.2025

  • H R

  • Слоноул

    Только очищение от лживого мифа о "народной команде", осуждение ворят и коллаборцианистов Старостиных и покаяние избавят ФК Ромбик от Вечного проклятия.

    04.11.2025

  • andrrpetrov

    Новый тренер - это новые возможности для увеличения доходов барыг. А это главное для клуба последние 25 лет. Потребуются новые 100 миллионов профуканные тренером-психопатом. Потому что смыслов нет, кроме как порочить другие клубы через сми, на которые опять таки нужны деньги.

    04.11.2025

  • spartsmen

    в данном случае не поспоришь :)

    04.11.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Какие Гаврилы = Такой и Спартак ((:rage::rage:

    04.11.2025

  • korkodil

    Проблема Спартака в некомпетентном совете директоров. Пора чистить рыбу с головы.

    04.11.2025

  • Иванова Кира

    А чего за него играть то футболистам. Он Станкович, а не станок печатающий бабло))

    04.11.2025

  • spartsmen

    так и футболисты за станковича тоже не играют. сам-то юра, конечно, романцева с бесковым не слушал - играл самостоятельно...

    04.11.2025

