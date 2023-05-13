Гаврилов: «Пусть Абаскаль окончательно решит, кого он хочет видеть основным голкипером»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мыслями о вратарской позиции в московской команде.

«Максименко всего 25 лет, но он сидит в запасе? Вратарский вопрос сложный, я не могу так просто ответить, кто из них лучше, а кого следует оставлять на скамейке запасных. Пусть Абаскаль возьмет и окончательно решит, кого он хочет видеть основным голкипером. Если Максименко поймет, что на него точно не будут делать ставку, то тогда это уже другой вопрос. А сейчас я просто не могу что-то ему советовать», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

Основным вратарем «Спартака» является 29-летний Александр Селихов. В текущем сезоне РПЛ он провел 25 матчей за красно-белых. На счету 25-летнего Александра Максименко 2 игры.

В 27-м туре чемпионата России, который прошел 13 мая, «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1).