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Сегодня, 19:31

Гаврилов заявил, что для «Спартака» игра с «Торпедо» не будет проходной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча в рамках 23-го тура РПЛ лиги между красно-белыми и «Торпедо».

«Надеюсь, что «Спартак» выиграет. Я стараюсь никогда никого записывать в фавориты перед матчем. Если команда показывает стабильную игру, тогда еще можно говорить о каких-то ожиданиях и размышлять о шансах на победу. В завтрашней встрече нет фаворита даже с учетом того, что «Спартак» находится в верхней части турнирной таблицы, а «Торпедо» в нижней. Есть много примеров, когда команда, которая борется за выживание, побеждает. У «автозаводцев» будет серьезный настрой и самоотдача. Для «Спартака» эта игра не будет проходной. Если бы красно-белые показывали стабильную игру, тогда можно было бы говорить об их однозначной победе», — приводит слова Гаврилова «Евро-Футбол.Ру».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005085593_gavrilov_dlya_spartaka_igra_s_torpedo_ne_budet_prohodnoy
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