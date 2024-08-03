Гаврилов заявил, что ему понравилась встреча с футболистами «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился впечатлениями после встречи с игроками команды.

«Мы с игроками обменялись мнениями. Хорошее впечатление осталось после встречи с командой. Было видно, что у ребят хорошее настроение. Поговорили по некоторым игровым моментам. Я у игроков спросил, почему очень мало играете в стенку и на третьего. Был разговор о подготовке к предстоящим матчам. Если меня ещё пригласят, я приеду», — сказал Гаврилов.

В трех первых матчах сезона-2024/25 красно-белые одержали две победы — над московским «Динамо» (3:0) и «Химками» (3:1), а также потерпели поражение от «Оренбурга» (0:2). Следующий матч «Спартак» проведет 5 августа на своем поле против «Крыльев Советов».