Гаврилов заявил, что не жалеет об уходе Селихова из «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал уход голкипера Александра Селихова из клуба.

«Значит, у него есть место, куда пойти. Ради Бога. Не обидно ли, что такой голкипер уходит из клуба посередине сезона? А что обидного?

Если есть полноценная замена, если он считает, что ему будет лучше в другой команде, то пусть попробует, пожалуйста. Знаете, как говорят: «Каждый человек сам кузнец своего счастья». Иди и попробуй. Правда, бывает так, что обратной дороги нет», — сказал Гаврилов Metaratings.ru.

Селихов и «Спартак» расторгли контракт по согласию сторон в январе 2025 года. 30-летний голкипер провел за красно-белых 102 матча и стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.