Гаврилов заявил, что с удовольствием посмотрит на противостояние Карпина и «Спартака»

Сегодня, 20:27
Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от предстоящего турнира Winline Зимний Кубок РПЛ.
— В матчах на таких турнирах очки обычно командам не нужны. Дух борьбы, безусловно, должен присутствовать, ведь никто не хочет проигрывать. Но рассматривать этот кубок надо только в рамках подготовки к сезону, — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.
— А что скажете по уровню соперников — «Сочи», «Краснодар», «Ростов»?
— Не знаю, как это все планировалось, возможно, другие потенциальные участники просто не могли принять в нем участие. Видимо, кому интересно, тот и будет участвовать.
— Но вам, например, будет интересно посмотреть, пусть и в рамках товарищеского турнира, на очередное противостояние «Спартака» и Валерия Карпина?
— По возможности, с удовольствием посмотрю, как там они все готовятся к продолжению чемпионата России.
Турнир пройдет в Абу-Даби со 2 по 11 февраля. В нем примут участие футболисты «Спартака», «Сочи», «Краснодара» и «Ростова». В первый день Зимнего Кубка красно-белые сыграют против подопечных Валерия Карпина. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования