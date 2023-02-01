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Сегодня, 20:27

Гаврилов заявил, что с удовольствием посмотрит на противостояние Карпина и «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от предстоящего турнира Winline Зимний Кубок РПЛ.

— В матчах на таких турнирах очки обычно командам не нужны. Дух борьбы, безусловно, должен присутствовать, ведь никто не хочет проигрывать. Но рассматривать этот кубок надо только в рамках подготовки к сезону, — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

— А что скажете по уровню соперников — «Сочи», «Краснодар», «Ростов»?
— Не знаю, как это все планировалось, возможно, другие потенциальные участники просто не могли принять в нем участие. Видимо, кому интересно, тот и будет участвовать.

— Но вам, например, будет интересно посмотреть, пусть и в рамках товарищеского турнира, на очередное противостояние «Спартака» и Валерия Карпина?
— По возможности, с удовольствием посмотрю, как там они все готовятся к продолжению чемпионата России.

Турнир пройдет в Абу-Даби со 2 по 11 февраля. В нем примут участие футболисты «Спартака», «Сочи», «Краснодара» и «Ростова». В первый день Зимнего Кубка красно-белые сыграют против подопечных Валерия Карпина. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-s-udovol-stviem-posmotryu-na-ocherednoe-protivostoyanie-karpina-i-spartaka/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

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16%

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1.85
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Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

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обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

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