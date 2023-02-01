Гаврилов заявил, что с удовольствием посмотрит на противостояние Карпина и «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от предстоящего турнира Winline Зимний Кубок РПЛ.

— В матчах на таких турнирах очки обычно командам не нужны. Дух борьбы, безусловно, должен присутствовать, ведь никто не хочет проигрывать. Но рассматривать этот кубок надо только в рамках подготовки к сезону, — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

— А что скажете по уровню соперников — «Сочи», «Краснодар», «Ростов»?

— Не знаю, как это все планировалось, возможно, другие потенциальные участники просто не могли принять в нем участие. Видимо, кому интересно, тот и будет участвовать.

— Но вам, например, будет интересно посмотреть, пусть и в рамках товарищеского турнира, на очередное противостояние «Спартака» и Валерия Карпина?

— По возможности, с удовольствием посмотрю, как там они все готовятся к продолжению чемпионата России.

Турнир пройдет в Абу-Даби со 2 по 11 февраля. В нем примут участие футболисты «Спартака», «Сочи», «Краснодара» и «Ростова». В первый день Зимнего Кубка красно-белые сыграют против подопечных Валерия Карпина. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.