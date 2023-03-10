Гаврилов заявил, что «Спартак» делает ставку на россиян

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов выразил мнение, что вызов десяти футболистов красно-белых в сборную России не связан с фигурой главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Я не думаю, что причина в Абаскале, он тут вообще ни при чем. А кого вы еще будете вызывать-то? В «Зените» одни иностранцы, а в «Спартаке» сейчас играют наши молодые ребята. Здорово, что клуб делает ставку на россиян. Так и должно быть всегда. Нужно опираться на своих. В этом аспекте «Спартак» сейчас превосходит «Зенит», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

В расширенный список сборной России попали сразу 10 футболистов «Спартака»: Георгий Джикия, Александр Селихов, Руслан Литвинов, Никита Чернов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов.