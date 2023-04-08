Гаврилов заявил, что «Спартак» не должен зависеть от одного-двух игроков

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на травму центрального защитника красно-белых Георгия Джикии, который сегодня может пропустить матч с «Динамо».

«Джикия? Команда не должна зависеть от одного-двух игроков, всегда должная быть полноценная замена. Есть же такие ситуации, когда футболист получает травму или заболевает, и что тогда делать? На каждой позиции должен быть хороший запасной игрок, иначе зачем он сидит на скамейке? Нужно постоянно наигрывать запасных, у них нет игровой практики и сыграться с остальными они не смогут. Как мне Дуарте? Надо давать футболистам возможность играть, а как он себя проявит, если всего два раза вышел в матчах РПЛ? Игра будет страдать, если не налажены игровые связи и запасные остаются без практики», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Встреча 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» запланирована на сегодня. Начало — в 19:30 по московскому времени. Участие Джикии и Промеса в этом поединке находится под вопросом, поскольку футболисты недавно получили травмы.