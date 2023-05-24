Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:01

Гаврилов жестко высказался о наказании Соболева: «В мое время ему морду набили бы»

Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал для «СЭ» решение КДК РФС дисквалифицировать форварда красно-белых Александра Соболева на четыре игры за непристойный жест.

«Ну, дали четыре игры и дали. Могли и больше дать. Есть же определенные наказания. За такие непристойные выходки раньше давали по пять игр. В мое время ему морду набили бы и все, чтобы не повадно было никому. Сначала думай, что ты делаешь, а потом уже прощения проси. Кому твое прощение нужно сейчас?» — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

КДК РФС дисквалифицировал Соболева на 4 матча за непристойный жест в адрес игрока ЦСКА (2:1) Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ. На 66-й минуте игры арбитр Сергей Карасев показал нападающему красно-белых прямую красную карточку.

Александр Соболев
Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Спартак (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Григорьянц: «Роша был удален ошибочно»
В КДК объяснили решение дисквалифицировать нападающего «Спартака» Соболева на 4 матча
Зделар оштрафован на 50 тысяч рублей за нецензурное обращение к арбитру после матча со «Спартаком»
«Спартак» может подать апелляцию на решение КДК по дисквалификации Соболева
В КДК РФС рассказали подробности рассмотрения удаления Соболева и Роши в дерби
Червиченко с иронией отреагировал на дисквалификацию Соболева: «Видимо, была горящая путевка»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирования болельщиков, ЦСКА — на 50 тысяч

«Спартак» может подать апелляцию на решение КДК по дисквалификации Соболева