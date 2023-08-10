Гайч надеется на усиление ЦСКА новыми игроками

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч считает, что московский клуб может побороться за победы во всех турнирах нынешнего сезона, но новые игроки сделают команду сильнее.

«Сейчас рано говорить о шансах на победу в чемпионате, мы сыграли не так много игр. Наш тренерский штаб проделывает великолепную работу, этим составом мы вполне можем бороться за чемпионство и кубок. В прошлом сезоне мы делали это похожим составом и добились отличных результатов. Надеюсь, у нас еще будет усиление, и это добавит нам еще качества», — приводит слова Гайча ТАСС.

В межсезонье ЦСКА покинули парагвайский полузащитник Хесус Медина и защитник Георгий Щенников. В московский клуб перешли узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев, выступавший за «Пахтакор». Гайч вернулся из аренды из итальянской «Вероны».

После трех туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Лидирует — «Спартак» (девять очков).