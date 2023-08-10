Гайч надеется на усиление ЦСКА новыми игроками

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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч считает, что московский клуб может побороться за победы во всех турнирах нынешнего сезона, но новые игроки сделают команду сильнее.
«Сейчас рано говорить о шансах на победу в чемпионате, мы сыграли не так много игр. Наш тренерский штаб проделывает великолепную работу, этим составом мы вполне можем бороться за чемпионство и кубок. В прошлом сезоне мы делали это похожим составом и добились отличных результатов. Надеюсь, у нас еще будет усиление, и это добавит нам еще качества», — приводит слова Гайча ТАСС.
В межсезонье ЦСКА покинули парагвайский полузащитник Хесус Медина и защитник Георгий Щенников. В московский клуб перешли узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев, выступавший за «Пахтакор». Гайч вернулся из аренды из итальянской «Вероны».
После трех туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Лидирует — «Спартак» (девять очков).