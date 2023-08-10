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Сегодня, 11:42

Гайч назвал маловероятным свой переход из ЦСКА в «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч ответил на вопрос о том, смог бы он, как Хесус Медина, перейти из армейского клуба в «Спартак».

«Смог бы перейти в «Спартак», как Медина? Нет, я игрок ЦСКА и сейчас это маловероятно. Сложно рассуждать об этом, ведь ты не знаешь, где окажешься в будущем», — приводит слова Гайча Sport24.

24-летний аргентинец выступает за ЦСКА с 2020 года. За это время он отправлялся в аренду в «Беневенто», «Уэске» и «Верону». В общей сложности форвард провел за московский клуб 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до декабря 2025 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-566767-seychas-eto-maloveroyatno-gaych-o-vozmozhnom-perekhode-v-spartak-na-primere-mediny
Адольфо Гайч
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