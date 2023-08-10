Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:39

Гайч: «Счастлив, что остался в России. Мне очень нравится здесь»

Сергей Разин
корреспондент
Адольфо Гайч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч поделился мнением о том, что остался играть в России.

«Мне очень нравится Россия, я счастлив, что здесь остался. У нас прекрасный клуб, команда, здесь очень хорошие люди, все по-доброму ко мне относятся. Мне очень нравится Москва, и моя семья имела возможность посмотреть город. Все остались в восторге», — приводит слова Гайча ТАСС.

24-летний аргентинец выступает за ЦСКА с 2020 года. За это время он отправлялся в аренду в «Беневенто», «Уэске» и «Вероне». В общей сложности форвард провел за московский клуб 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Адольфо Гайч
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Биография Софьи Самоделкиной: юная фигуристка, которая может уйти из России в Казахстан
9 августа исполняется 59 лет олимпийскому чемпиону Юрию Хмылеву
Скончалась пострадавшая при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде
Президент провел рабочую встречу с губернатором Тверской области
Суд арестовал подозреваемую в убийстве сына жительницу Волгограда
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гайч рассказал, что надеется получать максимум игрового времени в ЦСКА

Игнатов назвал мечтой вызов в сборную России