Гайич назвал большим разочарованием травму Дивеева

Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» высказался о травме футболиста армейцев Игоря Дивеева.

— Травма Дивеева была большим разочарованием, насколько сложнее стало играть без него?

— Конечно. Мы не любим, когда игроки травмируются. Это уже не первый раз для Дивеева. Расстроены. Надеюсь, он скоро восстановится, потому что он действительно важен для нас.

Дивеев вышел на замену в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Крыльев Советов». Он впервые появился на поле с сентября 2022 года, после того как получил травму в матче с «Торпедо».

В матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0) защитник покинул поле на 32-й минуте из-за повреждения.