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Судейство

Сегодня, 12:35

Гайич остался и без удаления, и без предупреждения. КДК не вправе восстановить желтую карточку

Александр Бобров
Шеф-редактор
Милан Гайич в матче против «Ахмата».
Фото ФК «Ахмат»
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2 августа, в среду, контрольно-дисциплинарный комитет РФС аннулировал красную карточку, которую арбитр матча 2-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3) Владислав Безбородов показал Милану Гайичу на 45+7-й минуте.

При этом в соответствии с дисциплинарным регламентом у КДК нет права восстановить предупреждение армейца, которое судья изначально вынес ему, а затем вопреки протоколу ВАР заменил на удаление.

То есть, получается, что список санкций в играх чемпионата у Гайича чист — в нем нет ни красной карточки, ни желтой.

Арбитр Владислав Безбородов. За что назначен пенальти в ворота ЦСКА? Правильно ли удален игрок «Ахмата»? К работе судей в Грозном есть 20 вопросов

Милан Гайич
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
23
20
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