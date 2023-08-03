Гайич остался и без удаления, и без предупреждения. КДК не вправе восстановить желтую карточку

2 августа, в среду, контрольно-дисциплинарный комитет РФС аннулировал красную карточку, которую арбитр матча 2-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3) Владислав Безбородов показал Милану Гайичу на 45+7-й минуте.

При этом в соответствии с дисциплинарным регламентом у КДК нет права восстановить предупреждение армейца, которое судья изначально вынес ему, а затем вопреки протоколу ВАР заменил на удаление.

То есть, получается, что список санкций в играх чемпионата у Гайича чист — в нем нет ни красной карточки, ни желтой.