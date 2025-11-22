Судейство
Сегодня, 19:05
Защитник ЦСКА Милан Гайич оценил судейство в матче против «Спартака» (0:1) в 16-м туре РПЛ.
Главным арбитром дерби работал Сергей Карасев. ВАР и АВАР (видеоарбитр и ассистент видеоарбитра) — Кирилл Левников и Василий Казарцев. На 57-й минуте Карасев назначил пенальти в ворота армейцев, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора.
«Чтобы это было одним из лучших дерби страны, всем нужно быть на своем максимуме. Обе команды провели хороший матч, но не все, кто находился на поле. Поэтому не хватило голов, не хватило хорошей игры, нам просто не дали играть. Вот что убивает такие дерби, которые никто не хочет смотреть. Я молюсь, чтобы эта бригада больше нас не судила», — сказал Гайич в эфире «Матч Премьер».
ЦСКА с 33 очками идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.
Странник-777
Жаль Станковича сняли. А то бы он сегодня опять истинные имена свистунов озучил...
22.11.2025
плохокот
Ну да, стоял бы, выбил бы. С другой стороны мяч пересек линию не у штанги, а ближе к центру. Это зона вратаря.
22.11.2025
kamrad.andrey76
Охренеть!!!! Как быстро конявые привыкли к левым пенкам и удалениям! Ничего не дали значит плохо судили, а самим поиграть - не??
22.11.2025
Андрей Кадулин
В принципе ничего нового,слова любой проигравшей команды
22.11.2025
Dim7111
Нормальное судейство было. Может в концовке свисток стал пропускать мелкие фолы коней
22.11.2025
НВ
Молись, гаич, молись
22.11.2025
Фирсыч
Рад, что кони проиграли, но на 3-й минуте Максименко нарушил правила в своей штрафной.
22.11.2025
Павел Мальцев
там корпоративное
22.11.2025
Александр Клименок
Умей проигрывать.
22.11.2025
Фирсыч
Не рискнул на 3-й минуте назначить пенальти. А уж явная это ошибка, или нет, каждый решает сам.
22.11.2025
АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ
Карась и так всю игру судил против Спартака, совесть имей клоун
22.11.2025
ALEX1984
Что , привыкли что в наглую Вам подсушивают , а тут только чистый пенальти в ваши Ворота не поставили ?
22.11.2025
Andrey Vladimirovich
он далбаёб что ли?
22.11.2025
winvem
Клоун Нет ни одного эпизода, на который можно пожаловаться коням
22.11.2025
Фирсыч
Ну, Максименко на 3-й минуте сфолил в своей штрафной. А так я рад, что ЦСКА проиграл.
22.11.2025
Peter Blad
Поздравляю соперников. Вы лучше играли.
22.11.2025
igost
При чём здесь бригада? Играть надо было как следует
22.11.2025
Фирсыч
А ты молишься? Верующий?
22.11.2025
петя
Ты должен сказать судьям спасибо, за то что не дали 100% пенальти!
22.11.2025
анатолий еремин
Очки одень
22.11.2025
Gordon
Понеслась коза по ипподрому :)))))) Паки, паки, паки и паки - любовь к нытью и к обвинениям во всём судей не имеет никакого отношения к клубной принадлежности. Просто есть такие люди.
22.11.2025
НВ
Во второй половине второго тайма, карась изменил "планку" в пользу коней..... Ну а отменённый пенальти это - что то :zany_face:
22.11.2025
Niko McCowrey
Заздравин! Давайте помолимся за упокой, вас и Матч ТВ? За Гаича не будем, он в стрессе, ему можно простить.
22.11.2025
Дмитрий
А что не так Карасев решил?
22.11.2025
Красно синий
Да хорош жаловаться,судят как умеют. Вы играете так же. Не смогли толком создать ничего ни те ни другие,а пропустили опять тупорылый гол с углового. Почему Акинфеев не ставит игроков на штанги при угловом? Массы голов можно было бы избежать.
22.11.2025
Дуремар сельпошный
Бригада? Ну-ка признавайтесь, у кого в голове заиграло ту тутутуту тутутуту...
22.11.2025
Спартак 98
Ну понеслась лавина конского плача
22.11.2025
Гончар
Я как болельщик СПАРТАКА,тоже молюсь чтобы эта бригада арбитров нашу команду больше не судила.НИКОГДА.А воплями армейцев,удовлетворён.
22.11.2025
DaviT MosKv
Товарищ Гаич! Посмотрите сайт спортивной статистики, пересмотрите игры. Вы не заслужили победу или ничью. Спартак играл лучше.
22.11.2025
Igor Makeev
армия получила - теперь будут судьи м все виноваты!!!!!!!!!!!!!!! Просто вы в пролете! И вам не светит!
22.11.2025
Rekord Nadoev
вот уж точно "особое мнение"
22.11.2025
Vadson
ежели он про то, что Карасев давал играть обоим командом, а не только ЦСКА, то да, он прав. На мой субъективный взгляд, Карасев в целом одинаково судил похожие эпизоды с обоих сторон, опуская неназначенный пенальти.
22.11.2025
Феликс_Забанен
Горе то какое, бедным коням судьи помогли недостаточно
22.11.2025
andreichf
Если Карась вас судить не будет, выше 5 места не подниметесь
22.11.2025
viktoryahin
В Вашу пользу с 65 минуты свистели. 100% пенальти не дали. Мало? С игры сами ничего толком и не создали.
22.11.2025
Александр Орлов
Бедные коняшки им сегодня не дали пробить пенальти
22.11.2025
ViktorDiktor®
КДК рассмотрит заявление Гайича на предмет неуважения к судейскому корпусу и оштрафует игрока на 100 000 руб. ( Артурчик Григорьянц):moneybag::joy:
22.11.2025
Diman_madridista
Смотрел последние 40 минут, кроме момента Дивеева на последней минуте вы больше вообще ничего не создали. Причем здесь судьи?
22.11.2025
Nik
дебил, молится должен что 100% пенальти отменил
22.11.2025
Андрей Беляк
А гайичка находился на поле? Не припомню...
22.11.2025
Saypin
ох ему бы хлебало завалить)
22.11.2025
korkodil
Судьи сделали недостаточно, ЦСКА к такому не привык, понимаю недовольство.
22.11.2025
VMan
Вот если бы судья назначил пенальти в ворота ЦСКА, тогда бы армейцам дали играть, да, Гайич? :)
22.11.2025
Александр Богдановский
А разве были явные ошибки у судьи?!
22.11.2025
Особое мнение ^^^
Да что там говорить, Карась в дерби всегда свиньям подсуживает...
22.11.2025
Александр Орлов
бедные коняшки не дали им пробить пенальти сегодня...
22.11.2025
ТИМ
Этой бригаде давно пора на пенсию ...
22.11.2025
Павел Мальцев
На 2-0 ставил чтоли и карась выигрыша лишил?
22.11.2025
Vasilii22
У него тактика кто первый крикнул держи ВОРА тот не вор - логика !
22.11.2025
Lars Berger
Молись...
22.11.2025