Гайич — после дерби ЦСКА со «Спартаком»: «Молюсь, чтобы эта бригада больше нас не судила»

Защитник ЦСКА Милан Гайич оценил судейство в матче против «Спартака» (0:1) в 16-м туре РПЛ. Главным арбитром дерби работал Сергей Карасев. ВАР и АВАР (видеоарбитр и ассистент видеоарбитра) — Кирилл Левников и Василий Казарцев. На 57-й минуте Карасев назначил пенальти в ворота армейцев, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора. «Чтобы это было одним из лучших дерби страны, всем нужно быть на своем максимуме. Обе команды провели хороший матч, но не все, кто находился на поле. Поэтому не хватило голов, не хватило хорошей игры, нам просто не дали играть. Вот что убивает такие дерби, которые никто не хочет смотреть. Я молюсь, чтобы эта бригада больше нас не судила», — сказал Гайич в эфире «Матч Премьер». ЦСКА с 33 очками идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.

