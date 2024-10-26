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Сегодня, 20:09

Гайич рассказал, что Пьянич помогает игрокам ЦСКА благодаря своему опыту

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Защитник ЦСКА Милан Гайич ответил на вопрос об адаптации в команде новичка армейцев Миралема Пьянича.

— Помогаете Пьяничу быстрее адаптироваться? Какие-то места успели показать?
—Конечно, помогаю. Но пока только по футбольным вопросам. Места показать не успел.

— Какие у него первые впечатления о команде?

— Все хорошо, ему все нравится здесь.

— Как тебе приход такого игрока?

— Это всегда приятно. Это игрок мирового класса. Он нам помогает по-футбольному своим отношением, подсказом всегда. Приятно играть с такими партнерами.

— Его призыв к УЕФА вернуть российские клубы повлияет на ситуацию?

— Не знаю. Надеюсь, что повлияет.

34-летний Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре в качестве свободного агента. На счету боснийца 5 матчей за клуб и 1 голевая передача.

Дарик Агаларов

Милан Гайич
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)

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