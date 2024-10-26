Гайич рассказал, что Пьянич помогает игрокам ЦСКА благодаря своему опыту

Сегодня, 20:09
Защитник ЦСКА Милан Гайич ответил на вопрос об адаптации в команде новичка армейцев Миралема Пьянича.
— Помогаете Пьяничу быстрее адаптироваться? Какие-то места успели показать?
—Конечно, помогаю. Но пока только по футбольным вопросам. Места показать не успел.
— Какие у него первые впечатления о команде?
— Все хорошо, ему все нравится здесь.
— Как тебе приход такого игрока?
— Это всегда приятно. Это игрок мирового класса. Он нам помогает по-футбольному своим отношением, подсказом всегда. Приятно играть с такими партнерами.
— Его призыв к УЕФА вернуть российские клубы повлияет на ситуацию?
— Не знаю. Надеюсь, что повлияет.
34-летний Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре в качестве свободного агента. На счету боснийца 5 матчей за клуб и 1 голевая передача.
Дарик Агаларов