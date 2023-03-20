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Сегодня, 10:30

Гайич рассказал, как спас три очка в матче с «Зенитом»: «Не знал, что делать, поэтому просто прыгнул»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» вспомнил свое спасение в конце матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

— Можете вспомнить момент, где вы спасли команду от пропущенного мяча?

— Нет, я видел, как летел мяч. Но не знал, что делать! Поэтому я просто прыгнул (смеется). Почувствовал, что мяч прилетел мне в голову, а потом в штангу. Я видел, что мяч приземлился в штрафной и затем его выбили. Я был счастлив!

— Перед моментом Акинфеев буквально поставил вас перед воротами. Он что-то знал?

— Нет, у нас есть определенная схема защиты при угловых. Мы помогаем друг другу и стараемся делать так, чтобы все занимали наилучшую позицию.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 48 очками за 20 туров. ЦСКА располагается на 5-й строчке, набрав 35 очков за 20 матчей.

Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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