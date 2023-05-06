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Сегодня, 10:40

Гайич рассказал, за счет чего ЦСКА удалось преобразиться в весенней части чемпионата

Виктория Кравченко
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Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал, за счет чего команде удалось набрать хорошую форму в весенней части чемпионата.

«После осени нам был необходим перерыв, пауза. Мы стали терять те очки, которые не должны, не показывали наш уровень игры. Зимние сборы стали отличной перезагрузкой для всех нас, в первую очередь, ментальной. После тренировочного лагеря мы подошли к весенней части во всеоружии, заложили хорошую физическую базу, которая должна позволить нам показать высокий уровень в оставшихся матчах», — цитирует Гайича пресс-служба команды.

ЦСКА с 48 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. 27-летний серб принял участие в 37 матчах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/milan-gayich-v-5-let-mama-reshila-otdat-menya-na-karate-ya-razrydalsya-na-poroge-i-skazal-khochu-zan/
Милан Гайич
ФК ЦСКА (Москва)
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