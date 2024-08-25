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Сегодня, 16:12

Гайич считает медали баскетболистов и Джоковича на Олимпиаде одинаково значимыми для Сербии

Виктория Кравченко
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Сербский футболист ЦСКА Милан Гайич прокомментировал завоевание золота теннисиста Новака Джоковича и бронзу баскетболистов сборной Сербии на Олимпиаде в Париже.

«Каждая медаль на Олимпиаде важна для Сербии, ведь мы еще переживали и за баскетболистов, и за ватерполистов. Небольшая страна, но очень много медалей. Я считаю медали Джоковича и баскетболистов равнозначными, если бы было золото в баскетболе, конечно, было бы лучше, но мы попали на США в полуфинале, так что такая бронза считается как золото», — цитирует игрока ТАСС.

Джокович в финале олимпийского турнира обыграл испанца Карлоса Алькараса. Сборная Сербии по баскетболу в полуфинале уступила американцам, а в матче за третье место оказалась сильнее команды Германии.

Источник: ТАСС
Милан Гайич
Сборная Сербии по баскетболу
ФК ЦСКА (Москва)
Новак Джокович
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