Гайич считает медали баскетболистов и Джоковича на Олимпиаде одинаково значимыми для Сербии

Сербский футболист ЦСКА Милан Гайич прокомментировал завоевание золота теннисиста Новака Джоковича и бронзу баскетболистов сборной Сербии на Олимпиаде в Париже.

«Каждая медаль на Олимпиаде важна для Сербии, ведь мы еще переживали и за баскетболистов, и за ватерполистов. Небольшая страна, но очень много медалей. Я считаю медали Джоковича и баскетболистов равнозначными, если бы было золото в баскетболе, конечно, было бы лучше, но мы попали на США в полуфинале, так что такая бронза считается как золото», — цитирует игрока ТАСС.

Джокович в финале олимпийского турнира обыграл испанца Карлоса Алькараса. Сборная Сербии по баскетболу в полуфинале уступила американцам, а в матче за третье место оказалась сильнее команды Германии.