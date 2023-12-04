Газаев: «Ахмат» не делит соперников на принципиальных и непринципиальных»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев ответил на вопрос, присутствует ли у команды особый настрой на матчи против «Спартака».

«Спартак» — самая популярная команда в нашей стране, с огромной армией болельщиков. На такие команды настраивать не приходится. Все всё сами понимают. Вы вчера видели реакцию наших футболистов. Однако мы не делим соперников на принципиальных и непринципиальных. Для нас все команды одинаковы, будь то «Спартак», «Зенит» или «Балтика», — цитирует Газаева Metaratings.ru.

В матче 17-го тура РПЛ «Ахмат» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. На данный момент грозненцы занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. 9 декабря «Ахмат» дома сыграет против «Ростова».