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Сегодня, 18:12

Газаев: «Ахмат» не делит соперников на принципиальных и непринципиальных»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев ответил на вопрос, присутствует ли у команды особый настрой на матчи против «Спартака».

«Спартак» — самая популярная команда в нашей стране, с огромной армией болельщиков. На такие команды настраивать не приходится. Все всё сами понимают. Вы вчера видели реакцию наших футболистов. Однако мы не делим соперников на принципиальных и непринципиальных. Для нас все команды одинаковы, будь то «Спартак», «Зенит» или «Балтика», — цитирует Газаева Metaratings.ru.

В матче 17-го тура РПЛ «Ахмат» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. На данный момент грозненцы занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. 9 декабря «Ахмат» дома сыграет против «Ростова».

Источник: https://metaratings.ru/news/gazaev-spartak-samaya-populyarnaya-komanda-no-akhmat-ne-delit-sopernikov-na-principialnykh-i-neprincipialnykh-311864/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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