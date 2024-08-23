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23 августа, 23:27

Газизов анонсировал открытое письмо из-за назначения Бобровского

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов анонсировал открытое письмо по поводу назначения Яна Бобровского на матч 6-го тура РПЛ «Ахмат» — «Химки».

В матче 3-го тура чемпионата России «Динамо» уступило дома нижегородскому «Пари НН» (0:1). Игру обслуживал Ян Бобровский.

Вскоре после матча «Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой разобрать эпизоды с неназначенными Бобровским пенальти в ворота нижегородцев на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3-й минутах матча, а также момент на 78-й минуте с одиннадцатиметровым в ворота махачкалинцев.

«И пенальти, и красная карточка сегодня — все по делу. Но я бы не про это судейство хотел сказать, а про другое. Когда нас судили с «Нижним Новгородом». Этот судья Бобровский был назначен буквально через два тура. У нас выйдет открытое письмо завтра по этому поводу, я анонсирую», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После шести туров «Динамо» занимает 11-е место в таблице с пятью очками в активе. В следующем матче чемпионата России махачкалинцы сыграют в гостях с «Крыльями Советов» 1 сентября.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
Ян Бобровский
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